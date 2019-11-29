Kutadgu Bilig Alicanlar Konağı’nda konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapanış programı 30 Kasım Cumartesi saat 18.00’da Tarihi Alicanlar Konağı’nda ‘Kutadgu Bilig’ programıyla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 30 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek konak sohbetleri ile devam edecek. Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek konak sohbetlerinde Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş saat 18.00’da ‘Kutadgu Bilig’ konulu sohbetiyle kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kasım Kültür Sanat Etkinliklerimizin son programı Tarihi Alicanlar Konağı’nda ‘Kutadgu Bilig’ programı ile sona erecek. Tüm kültür sanat dostlarını sohbetlerimize davet ederiz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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