Balık tutmak için gittiler sandalları alabora oldu Sandalları alabora olan 3 kişiden 2’si kayıp

Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtulurken, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesine bağlı Bakırlı Mahallesiyle Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl’e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D., isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 1 kişi düştüğü gölden çıkartılırken gölde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

SAKARYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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