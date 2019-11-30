Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1’i daha bulundu

Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl’e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.’yi aramaya devam ediyor.

SAKARYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.