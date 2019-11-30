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Sakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi

İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaptıkları uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda 14 gram esrar, uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu suçundan 5 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken 6 araca cezai işlem uygulandı.

SAKARYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:04
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