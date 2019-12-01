Sakarya’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Sakarya’da Kasım ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehir merkezi ile farklı ilçelerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
SAKARYA
01 Aralık 2019 Pazar
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