Adapazarı Kültür Sanat’tan zengin Aralık takvimi

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kasım ayında yeni bir vizyonla başlatılan kültür sanat sezonunda Aralık ayı takvimi açıklandı.

Aralık ayında 12 başlıkta birçok program kültür ve sanat dostları ile buluşacak. Adapazarı’nın kültür sanat yaşamına önemli derecede katkı sunmayı hedefleyerek çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, ilgi duyan herkesi programlara davet etti.

Şehrin kültür sanat yaşamına katkı sağlamak amaçlı programlar hazırladıklarını dile getiren Başkan Işıksu, “Adapazarı’mız kültür sanat ADA’sı olsun, hemşehrilerimizin keyifle takip edecekleri etkinlikleri programları hazırlayalım istiyoruz. Şehrimizin kültür sanat yaşamına güzel bir katkı sunmak için Aralık ayı içerisinde 12 ayrı program hazırladık. Kültür sanat heyecanımız Aralık ayında artarak devam edecek. Konserden tiyatroya, söyleşi ve imza günlerinden sergilere kadar birçok etkinlikte hemşehrilerimizle beraber olmak istiyoruz. Gelin, bu güzelliği birlikte yaşayalım” dedi.

SAKARYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.