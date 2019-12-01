Dünya Engelliler Günü SGM’de kutlanacak

3 Aralık Salı günü ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ sloganı ile Dünya Engelliler Günü kutlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ sloganıyla kutlanacak. Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlik Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) saat 14.00’da başlayacak.

Düzenlenecek olan programda Engelsiz Hobi Kursunda öğrenim gören engelli öğrencilerin, yıl boyu el emeğiyle ortaya çıkardığı eserlerden oluşan bir sergi sunulacak. Ayrıca Engelsiz Drama Ekibi ve Engelsiz Koro tarafından da sahne performansı gerçekleştirilecek. Engelli Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımız programımıza davetlidir” denildi.

SAKARYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.