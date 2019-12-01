Gölde kaybolan genç aranıyor

SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde gölde balık avına çıktıkları sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım´ı arama çalışmaları sürüyor. Boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duran ise bugün toprağa verilecek.

Dün öğle saatlerinde Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl´e balık tutmak için açılan Mustafa E. (16), Ahmetcan Duman (17) ve Hasan Yıldırım'ın (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. Çevredekiler çığlık seslerini duyup yardıma koştu, Mustafa E.'yi kurtarıldı. Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Ahmetcan Duman´ın cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. Havanın kararmasıyla birlikte Hasan Yıldırım'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. AFAD, deniz polisi ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin yağmur altında süren çalışmalarında, şu ana kadar Hasan Yıldırım´a ulaşılamadı.

Yaşamını yitiren Ahmetcan Duman´ın cenazesi ise bugün Ferizli´de toprağa verilecek.



SAKARYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:52

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AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

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