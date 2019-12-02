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(Özel haber) Türkiye Tenis Şampiyonları Sakarya’da bir araya geldi 6. kez üst üste Türkiye Tenis ...

İHA

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Senyör Çiftler Takım Şampiyonası'nda üç 1.lik ve bir de 2.'lik elde eden Sakarya Tenis Kulübü sporcuları, Arifiye'de bulunan tenis kortunda bir araya gelerek kutlama töreni düzenledi.

(Özel haber) Türkiye Tenis Şampiyonları Sakarya’da bir araya geldi 6. kez üst üste Türkiye Tenis Şampiyonluğu kazanan Hande Megrel Cumbul: “Bundan sonra ki yıllarda da Sakarya Tenis Kulübünü temsilen başarılara imza atacağız”

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Senyör Çiftler Takım Şampiyonası’nda üç 1.lik ve bir de 2.'lik elde eden Sakarya Tenis Kulübü sporcuları, Arifiye'de bulunan tenis kortunda bir araya gelerek kutlama töreni düzenledi.
Aralarında Sapanca Teleferik yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda 6. kez üst üste Sakarya Tenis Kulübü adına Türkiye Tenis Şampiyonluğu kazanan Hande Megrel Cumbul’unda bulunduğu Sakarya Tenis Kulübü sporcuları Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Tenis Kulübü’nde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kupası Senyör Çiftler Takım Şampiyonası’nda üç 1.’lik ve bir de 2.’lik elde eden kulübün sporcuları düzenledikleri kutlama töreninde keyifli bir şekilde vakit geçirerek tenis kortlarında dostluk maçı yaptı.
Sapanca Teleferik yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda 6. kez üst üste Sakarya Tenis Kulübü adına Türkiye Tenis Şampiyonluğu kazanan Hande Megrel Cumbul, “35 yıldır tenis oynuyorum, 6 yıldır da Sapanca Tenis Kulübü oyuncusu olarak veteran Türkiye Şampiyonalarına katılıyoruz. Bu turnuvalarda 6 yıldır şampiyonluklarımız devam etmekte. Bu sene de en son Koza Wos Arena’da düzenlenen takım çiftler turnuvasında kulübümüz 25+, 35+, 45+’da şampiyon olmuş, 55+’da ise finalist olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da Sakarya Tenis Kulübünü temsilen başarılara imza atacağız. Bugün en son İstanbul'da düzenlenen turnuvada ödül alan takımlarımız ile hem beraber bu şampiyonlukları kutlamak hem de dostluk anlamında beraber karşılıklı maçlar yaparak günü keyifli şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Sakarya Tenis Kulübü olarak belli bir seviyede oyuncular ile biz bu turnuvalara katılıyoruz. Ve katılan arkadaşlarda da bu başarılar tabii ki belli bir çalışmanın eseri. Kulübümüzde sayın başkanımız Hasan beyin öncülüğünde çok güzel altyapı çalışmaları ve veteran düzeydeki oyuncuların sporu sevmesi, tenisi yaygınlaştırması açısından bölgemiz için çok güzel bir alan, bu konuda bu çalışmalara devam edip başarıların artacağına inanıyorum. Bu maçların dostluk çerçevesinde başarılı, sağlıklı bir şekilde bitmesini arzu ediyoruz” dedi.

Uluç: "Takımımız Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı elde etti"
Şampiyonada büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Sakarya Tenis Kulübü Başkanı Hasan Uluç, “Takımımız Türkiye Şampiyonası’nda çok büyük bir tarihi başarı elde etmiştir. 25+, 35+, 45+ ve 55+’da Türkiye Şampiyonası yapılmış, burada takımımız 3 tane 1.’lik, bir de 2.’lik almıştır. Onu bugün kulübümüzde sporcuları burada ağırlayıp aynı zamanda da kortlarımızda da oyun oynamasını böyle bir aktivite sağlanması için toplanmış bulunuyoruz. Bütün amacımız Sakarya ruhunu Türkiye’de yaşatarak, Türkiye’de her zaman üst derecelerde yer almış sporcular ile başarılı olmak istiyoruz. Bundan dolayı bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.
Sakarya Tenis Kulübü Başkanı 2. Başkanı Yusuf Gökdemir ise, “1989’dan beri faaliyet gösteren kulübümüzde, kulüp içi faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Kulüpte kışın, çiftler kış ligi yapıyoruz, yine yeni başlayanlar kış ligi yapıyoruz. Yazın organizasyonlar yapıyoruz. Federasyonun yıllık 1012 civarında turnuvasını kulübümüzde yapıyoruz. Bugün ki organizasyonumuz Türkiye’de ilk kez federasyonun düzenlemiş olduğu Türkiye Kupası Senyör Çiftler Takım Şampiyonası’na kulübümüz 4 takım ile katıldı; 25+, 35+, 45+ ve +5 takımları ile. Türkiye’de yaklaşık 4850 civarında takım buna katıldı. Biz tüm kategorilerde finale çıktık, 25, 35 ve 45’de şampiyon, 55’de de 2. olduk. Bugün buraya bu şampiyona da oynayan tüm sporcularımızı davet ettik, onlar ile birlikte bir sabah kahvaltısı yaptık. Şu anda kortlarımızda tenis oynuyorlar, akşamüzeri de burada toplu bir yemek yiyerek organizasyonumuzu tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

SAKARYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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