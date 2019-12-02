Başkan Yüce, istişare toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüce, istişare toplantısına katıldı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, istişare toplantısına katıldı.

Başkan Yüce, istişare toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, istişare toplantısına katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Büyükşehir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Adapazarı Belediyesi bürokratları Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Bedrullah Erçin de yer aldı.

Toplantıdan notlar
Toplantıda Adapazarı Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Etüt Proje Müdürü Salih Kaya tarafından Güneşler Mahallesi’nde hayata geçirilecek pazaryeri ve düğün salonu projesine yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve SASKİ’nin de altyapı anlamında destek verdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi. İletişim hatlarının geçiş ücretleri, kent estetiği çalışmaları ile imar düzenlemelerinin de masaya yatırıldığı toplantıda her anlamda iş birliğinin altı çizildi.

Adapazarı’nı hedeflerine ulaştıracağız
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaptığı açıklamada, “İstişare kanallarını tümüyle açık tutarak hemşehrilerimizin tüm düşüncelerini Adapazarı’mız için kaydediyor ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. İnşallah teveccühe layık olacağız. Stratejik Planımız, oluşturduğumuz vizyon ve misyonumuz doğrultusunda tüm projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir çalışma dönemini huzurla tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştırmak noktasında hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda destekleriyle bizlerin gayretini daha da yükselten Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehrin kalbi
Toplantının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm ilçelerimize eşit mesafedeyiz. Şehrimizin her noktası bizim için son derece kıymetli. Bu doğrultuda ilçe belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare ve koordinasyon toplantılarımıza şehrimizin tarihi hafızası ve kalbi olan Adapazarı ile devam ediyoruz. Omuz omuza verip, dayanışma içinde hem ilçemizi hem şehrimizi güzelleştireceğiz. Bizler Büyükşehir olarak ilçemize ciddi yatırımlar yaptık ve yapmayı sürdürüyoruz. Planlı ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ederek vatandaş odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Adapazarı Belediyemizin de son derece ince düşünülmüş ve şehrimize gerek estetik, gerek kültürel, gerekse işlevsel anlamda büyük katkılar sağlayacak projeleri bulunuyor. Bu projelere destek sunmaya hazırız” diye konuştu.

SAKARYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karasu’da İstiklal ve Mevlana Caddeleri yenileniyor
YEREL HABERLER Karasu’da İstiklal ve Mevlana Caddeleri yenileniyor
Erenler Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Erenler Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
Serdivan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş
YEREL HABERLER Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti ...
Hendek meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER Hendek meclisi toplanıyor
Bulgaristan Zorunlu Göçünün 30. yılı anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Bulgaristan Zorunlu Göçünün 30. yılı anma programı ...
Hendek’te evler pırıl pırıl oluyor
YEREL HABERLER Hendek’te evler pırıl pırıl oluyor
Sakaryaspor’dan teleferik projesine tam destek Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Cumbul: “Kupalardan sonra teleferiği de Sakarya’ya getireceğiz”
YEREL HABERLER Sakaryaspor’dan teleferik projesine tam ...
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti 57 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek ...
Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 ...
(Özel haber) Türkiye Tenis Şampiyonları Sakarya’da bir araya geldi 6. kez üst üste Türkiye Tenis Şampiyonluğu kazanan Hande Megrel Cumbul: “Bundan sonra ki yıllarda da Sakarya Tenis Kulübünü temsilen başarılara imza atacağız”
YEREL HABERLER (Özel haber) Türkiye Tenis Şampiyonları Sakarya’da ...
Sakarya’da seyir halinde alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Sakarya’da seyir halinde alev alan otomobil yandı
Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler ...
Başkan Yüce, AK Parti 63'ncü Adapazarı Danışma Meclisine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, AK Parti 63'ncü Adapazarı Danışma ...
Bölgesel Kros Ligi Donatım Park'ta sonlandı
YEREL HABERLER Bölgesel Kros Ligi Donatım Park'ta sonlandı
‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesi eğitimleri ...
10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır ...
Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı
Karasu’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karasu’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Balık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Balık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son ...
Sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gencin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gencin ...
2 katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı ev alev alev yandı
Kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi
YEREL HABERLER Kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X