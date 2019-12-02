Başkan Yüce, istişare toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, istişare toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Büyükşehir, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Adapazarı Belediyesi bürokratları Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Bedrullah Erçin de yer aldı.



Toplantıdan notlar

Toplantıda Adapazarı Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Etüt Proje Müdürü Salih Kaya tarafından Güneşler Mahallesi’nde hayata geçirilecek pazaryeri ve düğün salonu projesine yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi tarafından başlatılan ve SASKİ’nin de altyapı anlamında destek verdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi. İletişim hatlarının geçiş ücretleri, kent estetiği çalışmaları ile imar düzenlemelerinin de masaya yatırıldığı toplantıda her anlamda iş birliğinin altı çizildi.



Adapazarı’nı hedeflerine ulaştıracağız

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaptığı açıklamada, “İstişare kanallarını tümüyle açık tutarak hemşehrilerimizin tüm düşüncelerini Adapazarı’mız için kaydediyor ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. İnşallah teveccühe layık olacağız. Stratejik Planımız, oluşturduğumuz vizyon ve misyonumuz doğrultusunda tüm projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir çalışma dönemini huzurla tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştırmak noktasında hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda destekleriyle bizlerin gayretini daha da yükselten Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Şehrin kalbi

Toplantının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm ilçelerimize eşit mesafedeyiz. Şehrimizin her noktası bizim için son derece kıymetli. Bu doğrultuda ilçe belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare ve koordinasyon toplantılarımıza şehrimizin tarihi hafızası ve kalbi olan Adapazarı ile devam ediyoruz. Omuz omuza verip, dayanışma içinde hem ilçemizi hem şehrimizi güzelleştireceğiz. Bizler Büyükşehir olarak ilçemize ciddi yatırımlar yaptık ve yapmayı sürdürüyoruz. Planlı ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ederek vatandaş odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Adapazarı Belediyemizin de son derece ince düşünülmüş ve şehrimize gerek estetik, gerek kültürel, gerekse işlevsel anlamda büyük katkılar sağlayacak projeleri bulunuyor. Bu projelere destek sunmaya hazırız” diye konuştu.

SAKARYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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