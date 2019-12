Adapazarı’nda kentsel dönüşüme önemli başlangıç

Adapazarı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının başında Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Güneşler Çok Amaçlı Pazar Alanı ve Sosyal Yerleşke Projesi ile Çocuk Hakları Sokağı Projesi hakkında ayrıntılı görüntülerin yer aldığı video izlenirken, Başkan Mutlu Işıksu, projeler hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Mahallemi Güzelleştiriyorum son aşamada

Adapazarı Belediyesi’nin çalışma gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, önemli ayrıntılar paylaştı. Papuççular, Çıracılar ve Fabrika Caddesi’nde Mahallemi Güzelleştiriyorum projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşan Başkan Işıksu, asfalt çalışması tamamlanan caddelerde Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılacak son çalışmanın ardından projenin tamamlanacağını vurguladı.

Asfalt çalışmaları tamam

15 mahallede 120’yi aşkın sokakta asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Işıksu, “Fen İşleri Müdürlüğümüz gece gündüz çalışarak programımız dâhilinde sokaklarımızı asfaltladı. 38 bin ton asfalt attık. Yeni yılda da süratle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. Güneşler Çok Amaçlı Sosyal Tesis Sergi ve Pazar Alanları projesi için bölge sakinleri ile toplantı yaptıklarını ve geniş bir mutabakat sonucunda projeye start verdiklerini söyleyen Başkan Işıksu, “Projemizin her ayrıntısını Güneşler sakinlerimizle konuştuk ve son şeklini hep birlikte değerlendirdik. Çok amaçlı Pazarı, etkinlik salonları, düğün salonu ve çocuk oyun alanını içeren, engelli vatandaşlarımızın erişebilirliğine uygun projemiz, şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Çocuk Hakları Sokağı’na ödül var

Çocuk Hakları Sokağı Projesi tanıtım videosu meclis üyeleri tarafından izlenirken, proje hakkında ayrıntılı bilgiler veren Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuklarımız ekranla değil akranla büyüsün hedefimizle çok güzel bir çalışmayı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne yetiştirdik. Tamamladığımız ilk proje, ilk ödülümüz olan “Çocuk Dostu Kent” ödülümüzü alıyoruz, ilk açılışımızı da çok yakında hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuk Hakları Sokağımızın Adapazarı’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kültür sanat heyecanını birlikte yaşayalım

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında çok geniş bir yelpazede programlar hazırladıklarını belirterek meclis üyelerini davet eden Başkan Işıksu, “Kültür sanat sezonunu Kasım ayında açtık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Aralık ayında da 12 programı vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Kültür sanat heyecanımızı gelin, hep birlikte yaşayalım” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

Kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Mutlu Işıksu, “Aylar gerektiren, çok hassas bir çalışma ile Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışma Raporumuzu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekibimiz tamamladı, gayretleri için çok teşekkür ediyoruz. Tamamen Belediye personelimizin emeği ile sonuçlanan bu rapor kapsamında, kentsel dönüşüm çalışmalarımıza 2020 yılında start vermek istiyoruz. Biliyoruz ki şehrimizin her kesiminden bu konuda büyük bir beklenti var. Adapazarı Belediyesi olarak sadece kendi çalışmalarımızla kentsel dönüşüm konusunda önemli aşama kat etmemiz söz konusu değil. El birliği ile çalışıp, tüm kesimlerimizin desteğini almak, kentsel dönüşümün teknik boyutu kadar sosyal boyutunda da başarı sağlayarak hep birlikte çok güzel, örnek çalışmayı Adapazarı’mıza kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelsiz yaşam için çalışıyoruz

Başkan Işıksu’nun konuşmasının ardından söz alan AK Partili meclis üyesi Mustafa Reşit Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Engelsiz yaşam için engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Adapazarı istediklerini belirten Mustafa Reşit Yazıcı, Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği 3 Aralık Salı günü saat 14.00’da Agora Alışveriş Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü kutlama programı ile Karma Sergisi ve etkinliklere meclis üyelerini davet ederek, katkılarından dolayı Başkan Mutlu Işıksu’ya ve ekibine teşekkür etti. Mustafa Reşit Yazıcı’ya teşekkür eden ve Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Başkan Işıksu ise, “Tüm çalışmalarımızı engelli vatandaşlarımızı düşünerek, hassasiyetle planlıyor, engelsiz yaşam için çalışıyoruz. Çok kapsamlı etkinliklerimiz olmaya devam edecek. Dünden daha iyiyiz, yarınımız daha güzel olsun diye gayret etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Meclis gündemi konuşuldu

5 maddelik meclis gündeminin 4. ve 5. maddelerinde yer alan sokak ve mahalle isimlerinin değişiklik talepleri ile ilgili MHP grubunun önerisini paylaşan MHP’li Meclis Üyesi İlknur Bayram Akyüz, değişikliklerle ilgili tek tip bir çalışma yapılmasını ve belli kriterlerle sonuçlandırılmasını önerdi. Başkan Mutlu Işıksu ise Hukuk Komisyonunun bu tür çalışmalara aynı hassasiyetle yaklaşacağına olan inancını paylaştı.

Yenikent Bölgesi’nde kapsamlı çalışma

İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet Başaran, yaptığı konuşmada, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ekibine hayata geçen çalışmalar için teşekkür ederek projelerin takipçisi olacaklarını dile getirdi. Korucuk’ta mahalle sakinlerinin kendilerine ilettiği talepleri paylaşan Başaran, sokak hayvanları, çöp toplama sistemi ve Pazar yeri ile ilgili düşüncelerini aktardı. Başaran’a Korucuk Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Işıksu, “Korucuk mahallemize her fırsatta gidiyor, çalışmaları bizzat yerinde takip ediyoruz. Sıfır Atık projemiz sonucunda sorunların asgariye ineceği kanaatini taşıyoruz. Mahallemizin yaşam kalitesini daha da artırmak için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıfır Atık, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu ve asfalt çalışmalarımız Korucuk’ta son sürat devam ediyor. Pazar yeri ile ilgili de çalışmamız sürüyor. Yenikent Bölgemize, Güneşler’den sonra 5 yıllık çalışma dönemimizde çok güzel bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yusuf bebeğe destek çağrısı

MHP’li Meclis Üyesi İrem Serdaroğlu’nun “Yusuf’un Siyahına Yeşil Ol” kampanyası için Adapazarı Belediye Meclisi oturum ücretlerinin bağışlanması önerisi ile ilgili konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Şeker Mahallemizde yaşayan Yusuf bebeğin kendisine ve ailesine destek için yaptığımız çalışmalara çok girmeye gerek yok diye düşünüyoruz. O hassas konu ile ilgili birçok gayretimiz oldu. Sadece oturum ücreti değil daha fazlasını yapmamız için çağrıda bulunmak istiyorum. Adapazarı Meclisinden güçlü bir destek çıkmalı. Bu konuda meclis üyelerimizin gereken hassasiyeti taşıdıklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sosyal çalışmalar hızla devam edecek

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda AK Parti’nin çok gayretli çalışmaları hayata geçirdiğini aktaran AK Partili Meclis Üyesi Behlül Bayrak’a katıldığını ifade eden Başkan Işıksu, “Sadece kadına yönelik şiddet konusunda değil birçok konuda AK Parti 17 yıldır çok önemli çalışmaları hayata geçirdi. Bu çalışmaların daha çok yapılacağını da biliyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın çalışmalarını da yakinen biliyorum. İnşallah bizler de sosyal çalışmalara elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehir Müzesi’nde önemli aşama

Türk Ticaret Bankası’nın Adapazarı Şehir Müzesi olarak değerlendirilmesi konusunda da açıklamalar yapan Başkan Işıksu, “Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimizi yaptık. Müze çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürecek ve Adapazarı’mıza çok güzel bir çalışmayı da hediye edeceğiz” dedi.

Yeni yılın ilk Meclisi 6 Ocak’ta

Konuşmaların ardından 5 maddelik meclis gündemi oylandı. 3 madde kabul edilirken, 2 madde Hukuk Komisyonuna havale edildi. Adapazarı Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

SAKARYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.