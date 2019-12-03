SAÜ’de ‘Resim bölümü öğretim elemanları’ sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) ‘Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi’ açıldı. Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Suzan Orhan’ın yaptığı serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan katıldı. Sergiye katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Rektör Savaşan, “Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin üniversitemiz için önemi büyük. STMF ve Devlet Konservatuvarı gibi birimler bir üniversitenin kültür ve sanat hayatı için olmazsa olmaz. Dolayısıyla yıl boyunca bu tür faaliyetleri artırmaya çalışıyoruz. Sergiye katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 14 eserin yer aldığı sergide öğretim elemanlarının yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknik kullanarak hazırladığı “Bi’ Yerde”, “Dışarda”, “İsimsiz”, “Beyaz Su Vadisi”, “Hafıza Kaybı”, “Fragman 2”, “Simurg”, “Mavi Serisi 1,2 Ve 3”, “Düşler 2” ve “Vesika” adlı eserler sergilendi. Sergiye Prof. Füsun Çağlayan, Prof. Şive Neşe Baydar, Prof. Neslihan Özgenç, Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Budumlu, Dr. Öğretim Üyesi Şirin Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Bozdurgut, Öğretim Gör. Gülay İnce, Araştırma Görevlisi Onur Karaalioğlu, Araştırma Görevlisi Hilal Balcı, Araştırma Görevlisi Kevser Akçıl ve Araştırma Görevlisi M. Emrah Özaras olmak üzere 11 öğretim elemanı katıldı.

SAKARYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.