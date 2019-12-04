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Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Dibektaş Mahallesinde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAKARYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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