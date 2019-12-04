Villalardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Dibektaş Mahallesinde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAKARYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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