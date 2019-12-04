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BİK Genel Müdürü Duran’a MGF’den teşekkür ziyareti BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yazılı Basının ...

İHA

Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) yönetimi Yeni Yargı Paketi'nde icra ilanlarının kaldırılması yönündeki çabaları nedeniyle Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Yerel medyanın çeşitli konularının ele alındığı buluşmada BİK Genel Müdürü Duran, "Yazılı Basının hayatına devam etmesi her yönüyle önemli ve yararlı. Bu amaçla yeni projeler geliştiriyoruz" dedi.

BİK Genel Müdürü Duran’a MGF’den teşekkür ziyareti BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yazılı Basının hayatına devam etmesi her yönüyle önemli ve yararlı" MGF Genel Başkanı Ramazan Demir: "Son kararla yerel gazetelerimiz rahat nefes aldı. Emeği geçenlere müteşekkiriz"

Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) yönetimi Yeni Yargı Paketi’nde icra ilanlarının kaldırılması yönündeki çabaları nedeniyle Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Yerel medyanın çeşitli konularının ele alındığı buluşmada BİK Genel Müdürü Duran, “Yazılı Basının hayatına devam etmesi her yönüyle önemli ve yararlı. Bu amaçla yeni projeler geliştiriyoruz” dedi.
Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanlığına geçtiğimiz ay seçilen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve MGF Yönetim Kurulu üyeleri, Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı İstanbul’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette Marmara Gazeteciler Federasyonu’na ilişkin bilgi veren ve atandığı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde Rıdvan Duran’a başarılar dileyen MGF Genel Başkanı Ramazan Demir, “Öncelikle, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmaya devam etmesi yönündeki, çabalarınız ve girişimleriniz nedeniyle meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Basın İlan Kurumu'nun Anadolu Basını açısından 'can damarı' niteliği taşıdığına vurgu yapan Demir, kurumun aynı zamanda resmi ilanların dağılımını adil biçimde yaparak basın özgürlüğünün, dolayısıyla demokrasinin gelişmesine katkılar sağladığına işaret etti. Bu yönüyle Basın İlan Kurumu'nun önemli bir işlev üstlendiğine değinen Demir, "Yargı Reformu Paketi’nde icra iflas ilanlarıyla ilgili tasarrufa gidilseydi, yerel gazetelerimizin yarısı kapanmanın eşiğine gelecekti. Birçok meslektaşımız işsiz kalacaktı. Yerel basının desteklenmesi yönündeki çabalarınız büyük önem taşıyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar sonucu sıkıntılı bir süreç yaşayan yerel gazetelerimiz rahat nefes aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun, BİK Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve sizin girişimleriniz, bölge milletvekillerimizin ilgisi ve meslektaşlarımızın desteğiyle süreç olumlu sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Adalet Bakanımız Abdühamit Gül'e de Anadolu Basınının sesine duyarsız kalmadıkları için müteşekkiriz. Basın Meslek Yasası noktasında da desteklerini istiyoruz" diye konuştu.

Amacımız sorunlara ilişkin çözümler üretmek
Yerel basının sorunlarının çözümü için Basın İlan Kurumunca yapılacak çalışmaları Marmara Gazeteciler Federasyonu olarak desteklemeye hazır olduklarını ifade eden MGF Genel Başkanı Ramazan Demir, “Marmara Bölgesi’ndeki basın meslek örgütleri 2013 yılında bir araya gelerek Marmara Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bilecik İletişim ve Medya Derneği, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti, Çorlu Gazeteciler Cemiyeti, Edirne Gazeteciler Cemiyeti, İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti ile Sakarya Gazeteciler Birliği, Marmara Gazeteciler federasyonumuzu oluşturan dernekler. Amacımız mesleğimizin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek. Önerilerimizi paydaş kuruluşlarla paylaşmak, güç birliği yaparak mesleğimize her anlamda katkıda bulunmaktır. Marmara Bölgesinin en geniş kapsamlı basın meslek kuruluşu olarak sorun oluşturan değil, çözüm üreten ve buna katkı sunan anlayışla yerel medyanın ve meslektaşlarımızın gelişimine destek olmayı ilke edindik. Gazetecilik mesleğini tehdit ve şantaj amaçlı icra edenler ile basın özgürlüğünü farklı amaçlarla kullananlara prim verilmemesinden yanayız. Önümüzdeki dönemde dayanışma içinde çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yerel basın olmazsa, olmaz
Ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden Basın ilan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, yerel basının içinden geldiğini ve sorunlarını çok iyi bildiğini ifade etti. Sorunların çözümü için çalışacağını ve bu yönde verilecek her türlü desteğe kapısının açık olduğunu kaydeden Duran, "Yerel medya toplumumuzun aynası, yerelin sorunlarını, güzelliklerini, halkın isteklerini ilgili mercilere yansıtan, halkla paylaşan güçlü bir sestir. Demokrasi yönüyle de olmazsa olmazlar arasında. Gelişen teknolojiye paralel olarak gazetelerimizin yaşamını sürdürebilmesine yönelik çalışmalar içerisindeyiz. Hedefimiz yazılı basının hayatına devam etmesi. İnternet alt yapılarını güçlendirme noktasında eğitim yanında teknik desteğimiz olacak. Ayrıca önemli bir girişimimiz daha var. Sonuçlarını aldığımızda yerel basınımıza ciddi katkıları olacak. Gazetelerimizin daha özgün, kaliteli ve sürekli içerik üretmelerinin önünü açmak amacıyla hem teorik hem de pratik destekleri artırarak devam ettirmek gayretindeyiz. Bu amaçla kurum bünyesinde proje birimi oluşturduk. Gazeteci meslek kuruluşlarının da öneri ve işbirliğine açığız. BİK Mevzuatı içerisinde yayın yapan her yayın organı bizim için değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yayın yapma anlayışında olanlara da mevzuatımız gereği müsaade etmeyiz, edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlük taşınıyor
Mesleki konuların ele alındığı buluşmada MGF Başkanı Ramazan Demir, göreve başlamasının ardından kurumda yeniden yapılanmaya giderek buradan sağlanacak tasarrufu Anadolu Basını için kullanmayı hedefleyen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a ayrıca teşekkür etti. Bu arada, BİK Genel Müdürlük binasının daha sağlıklı şartlarda hizmet edebilmesi amacıyla ulaşım imkanı da kolay olan yeni binaya taşınacağı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarete Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir’in yanı sıra; Genel Başkan Vekili Mehmet Ergün, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Tunç, İsmet Akıncı, Hafize Akıncı, Müjdat Çetin ve Ümit Babacan katıldı.

SAKARYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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