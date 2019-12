Başkan Kılıç, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ev ziyaretlerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katılımı ile Numan Kotan Kur'an Kursu'nda eğitim gören işitme ve görme engelli bayanları Sakarya Parkta ağırladı.

Başkan Kılıç, ilçesindeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ettiğini ifade eden Kılıç, “Engelli kardeşlerimiz ile sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Ziyaretlerimizde ailelerimizin ne kadar fedakar olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Engelli çocuklarımızı sabırla ve büyük fedakârlıkla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum. Rabbim her birinden razı olsun” dedi.

Ziyaretlerin ardından Başkan Kılıç Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de katılımı ile gerçekleşen programda Numan Kotan Kur'an Kursu'nda eğitim gören işitme ve görme engelli bayanları Sakarya Parkta ağırladı. Yürüttükleri çalışmalar ile engelli vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmayı arzu ettiklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Durumu, sağlığı ağır olan kardeşlerimiz içinde sorunlarının gündeme taşınması, gerek tedavileri gerekse de yaşam standartlarının yükseltilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Kılıç’ın ardından selamlama konuşmalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “Öncelikle böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum ve bizlere bu ortamı hazırlayan Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’a da teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz sizler için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kapımız, telefonumuz her zaman açık. Sosyal Gelişim Merkezlerimizde engelli bireylere yönelik eğitim çalışmalarımız mevcut. Ayrıca şehrimizde bulunan engelli derneklerimizle de diyalog halindeyiz. İnşallah desteklerimizle yanlarında olmaya, daha da iyi şartlarda eğitimlere katılmaları adına bir çalışma yapmak masamızın üzerinde. İnşallah birlikte gereken adımları atacağız ve Sakarya engelsiz bir şehir olacak” şeklinde konuştu.

