Ülkü Tula, Wushu Kung Fu şampiyonasında Sakarya'nın gururu oldu

Ankara’da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden katılan 75 kiloda Ülkü Tula altın madalya ile döndü.

Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan’dan toplamda 723 sporcunun katıldığı müsabakalarda kendi kilosunda Wushu Kung Fu dalında birinciliği elde eden Ülkü Tula, "Çok sevinçliyim, bana bugüne kadar destek olan herkese çok teşekkür ederim. Tarihte ilk kez bir spor dalında ilçeme altın madalya getirmenin gururunu ayrıca yaşıyorum" dedi.

Sanda branşında Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya, Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde 18 ülke arasında şampiyon oldu.

SAKARYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.