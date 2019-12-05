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Sakarya'da İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afet Çalıştayı gerçekleşti SASKİ Genel Müdürü İlyas ...

İHA

İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afet Çalıştayında konuşan SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, "Afet bir kader ise onun da zararlarından nasıl kurtulabiliriz onun planlamasının yapılmasının lüzumu vardır" dedi.

Sakarya'da İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afet Çalıştayı gerçekleşti SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci: "Afet bir kader ise onun da zararlarından nasıl kurtulabiliriz onun planlamasının yapılmasının lüzumu vardır"

İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afet Çalıştayında konuşan SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, "Afet bir kader ise onun da zararlarından nasıl kurtulabiliriz onun planlamasının yapılmasının lüzumu vardır" dedi.
Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afet çalıştayı geniş katılımla gerçekleşti. Çalıştay'a Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, vali yardımcıları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Afetler cana ve mala dokunmaktadır
Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Bu çalıştayımızın konusu olan meteorolojik afetler yönünden ilimizin yakın afet geçmişine bakacak olursak 1969, 1975, 1979, 1991, 2014, 2015, 2018 ve 2019 yıllarında ilimizin birçok yerleşim birimlerinde sel ve su taşkınları olmuş ve bunun neticesinde, 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 bina tamamen yıkılmış, 543 konut ve içerisindeki eşyalarda maddi hasar ve zararlar oluşmuş, 100 ün üzerinde iş yeri, 131 bin 870 dönüm tarım arazisi zarar görmüş, 338 bin 455 tavuk ve 14 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Afetler insanoğlu için en önemli iki değer olan cana ve mala dokunmaktadır. Bu durum afetlerle mücadelenin birinci öncelikli konu olduğu gerçeğini ortaya koyduğu gibi, afet yönetiminin ülkemiz için önemini de ortaya koymaktadır. Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkarmış, böylece kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verecek adımlar atmıştır. Dünyada değişen çevre, nüfus, iklim, sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber afet olaylarının sıklığının, türünün, sayısının ve etki alanlarının giderek artmakta olduğu izlenmektedir. AFAD’ın temel kuruluş amacı, afet olayı öncesi, sırası ve sonrasında ve acil durumlarda bütünleşik afet yönetim sistemini en etkin şekilde işletmek ve bu bağlamda üst düzey ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktır” dedi.

Amaç duyarlılık ve farkındalık oluşturmak
Afet öncesi duyarlılığın artırılmasını hedeflediklerini belirten Hüseyin Kaşkaş, “Bugün de Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Üniversitesi ve AFAD İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Sayın Valimizin himayelerinde, '20142023 iklim değişikliği ve buna bağlı Afetler yol haritası belgesi' doğrultusunda, toplum hayatı, doğa ve ekolojik denge açısından birçok alanda olumsuz etkileri söz konusu olan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan meteorolojik afetlerle ilgili; toplumda iklim kültürünün oluşturulması, meteorolojik karakterli afetlere karşı toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturulması, kentsel yönetim anlayışında afet öncesi duyarlılığının artırılması, afetlere yönelik risk analizlerinin yapılarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmaların toplumun tüm dinamikleriyle birlikte uygulanmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi amacıyla bugün bu çalıştay icra edilmektedir” diye konuştu.

Yapacağımız planlamalarla milletimizi afetler ile karşı karşıya getirmemeliyiz
SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci yaptığı açıklamada, “Ülkemizin birçok yerinde afet ile mücadele gerçekleştiriyoruz ve mücadeleler devam etmekte. Ama mühim olan planlamamızı öyle yapmalıyız ki bu afetler ile milletimizi karşı karşıya getirmemeliyiz. Eğer afet bir kader ise onun da zararlarından nasıl kurtulabiliriz onun planlamasının yapılmasının lüzumu vardır. Biz insan eliyle bazen ormanlarımızı, nehir yataklarımızı korumadığımız için bazen kaynaklarımızı hunharca sarf ettiğimiz için afeti kendi planlamamız ile ayağımıza davet eder duruma düşebiliyoruz. Son zamanlarda ki meteorolojik değişiklikler elbette sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın savaş katliamlarıyla oluşturdukları kimyasal atıklar sonucu da iklim değişikliklerine sebebiyet veren bir yan olmuştur” şeklinde konuştu.

Çalıştay insan eliyle bozulan düzen konusunda yol gösterici olacaktır
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Afetler önlenemiyor belki. Birçok afet bizim alacağımız tedbirle deprem gibi önleyebileceğimiz afetler var, önlenebilecekler de var öncesinde alınan tedbirlerle. Ama alınan tedbirlerin her türlü afette öncesinde ve sırasında, sonrasında alınan tedbirlerde can ve mal kaybının azaltılabildiği bir gerçek. Bu tür çalıştaylar alınacak önlemlere ışık tutması açısından gerçekten önemli, kıymetli. Bizler akademik çalışmaların yol göstericiliğinde uygulayıcı birimler olarak eğer bu tedbirleri zamanında alıp bu tedbirlerle ilgili çalışmaları, icraatı yerine getirirsek inanıyorum ki afetlerdeki can, mal kaybını önemli ölçüde azaltıyoruz, dünyada bunun çok örnekleri var. Bölgemiz afet çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke. Depremi, seli, heyelanı bolca yaşamış ve yaşama ihtimali olan bir bölge. Bunları iklim değişikliğiyle, meteorolojik afetlerle ilişkilendirip bir çalıştayda konu edilmesi sebep olarak düşünülebilecek hususların önceden tahmin edilmesi ve gelişmeleri önceden bilerek bir yol alınması bizler için önemli. Küresel ısınma iklimlerdeki farklılıkları da azaltıp afetleri de global hale, küreselleşir hale getirdi mi? Hocalarımız mutlaka bu çalışmalarda bunlara da ışık tutacaklar. Her şeyden önemlisi alınması gereken tedbirler konusunda, insan eliyle bozulan düzen konusunda yol gösterici olacaklar. Bu çalıştayı yalnızca ilimiz açısından değil, ülkemiz açısından kıymetli buluyorum. İnşallah sonucunda çıkacak öneriler yalnızca Sakarya’mıza değil ülkemize belki bütün insanlığa yol gösterici çalışmalarını ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

SAKARYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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