Sahile vuran cisim işaret fişeği çıktı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Bugün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı´na teslim edildi.



SAKARYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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