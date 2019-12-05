Adapazarı Belediyesinden annelere yüzme kursu

Adapazarı Belediyesi’nin annelere yönelik düzenlediği “Çocuklar Okula, Anneler Havuza” yüzme kursu için kayıtlar başladı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından annelere yönelik düzenlenen“Çocuklar Okula Anneler Havuza” yüzme kursu kayıtları başladı. Başvurular 10 Aralık 2019 Salı gününe kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyen anneler kimlik fotokopileri ile birlikte Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Danışma Ofisi’ne gelerek başvuru formunu doldurup kayıtlarını yaptırabilecek.300 kişilik kontenjan belirlenen yüzme kurslarına Adapazarı’nda ikamet eden anneler katılabilecek ve daha önce Belediyeden kursa katılanların başvuruları kabul edilmeyecek. 2 ay sürecek olan kurslar, 16 Aralık tarihinde başlayacak ve 9 Şubat tarihinde sona erecek.

SAKARYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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