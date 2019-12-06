Çaldığı 110 bin TL'yi samanlığa sakladı Ele geçirilen para sahibine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinin içindeki çelik kasadan 110 bin TL çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerine gece saatlerinde yüzü maskeli bir kişi girdi. Spiral taşı ile kesilerek açılan çelik kasa içerisinden 110 bin TL çalan şahıs kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlığı yapanın çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.S., (21) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin Karasu ilçesinde bulunan bir apartmanda saklandığını belirleyen ekipler, Karasu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Paralar ise Kocaeli ilinde saklandığı samanlıkta ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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