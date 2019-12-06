Turizm Rehberleri Sapanca’da

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi üniversitesektör buluşması etkinlikleri kapsamında Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı ile Seyahat ve Rehberlik Topluluğunun öncülük ettiği ‘Rehberlik Mesleği ve Kariyer Gelişimi’ konulu panel düzenledi.

SUBÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen panelde İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kokartlı Rehber Esmeray Akar ile Kokartlı Rehber Tulu Gökkadar tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, nasıl bir kariyer süreci takip etmeleri gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdiler. Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burhanettin Zengin tarafından Katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilerek, SUBÜ logosu ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu seramikler hediye edildi.

Turizm rehberliği bölümünün üniversitesektör etkinlikleri kapsamındaki programları 11 Aralık Çarşamba günü Senen Kurt’un katılacağı ‘Sabre Türkiye ile Kariyer Yolculuğu’ konferansıyla devam edecek.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.