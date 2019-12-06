Başkan Alemdar, Başkan Çankaya’yı ağırladı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı makamında ağırladı.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu. Ziyarette Başkan Alemdar Serdivan’da hayata geçirilen yatırımların ve devam eden projelerin yanı sıra özellikle kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarla ilgili misafirlerini bilgilendirdi. Değişimin ve gelişimin merkezi olan Serdivan’ın her geçen gün modern bir kent çizgisinde büyüdüğünü belirten Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan’ın sanattan spora, kültürel aktivitelerden doğal güzelliklerine kadar birçok alanda ön plana çıktığını ve bu değerlerin de insanların tercih etme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Fikir Sanat Akademisi bünyesindeki çalışmalara ayrı bir önem ve hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Alemdar, Serdivan olarak eğitimin öncelikleri olduğunu söyledi. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’ya sohbet sonrası Kentbank’ı gezdiren ve bilgi veren Alemdar, Kentbank sayesinde vatandaşların birim birim dolaşmak zorunda kalmadıklarını, tüm işlemlerini tek bir noktadan kolaylıkla halledebildiklerini belirtti. Misafirperverliğinden dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür eden Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yusuf Alemdar ziyaretin anısına Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’ya Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencilerinin yaptığı ebrulardan takdim ederken aynı zamanda kültür yayınlarından; 15 Temmuz Belgeseli, Serdivan Tarihi ve Bilge Hekim Sadık Canlı kitabını hediye etti.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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