Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri Bisiklet Vadisini ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Söğütlü TürkFransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri güvenli sürüş eğitimi aldılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Söğütlü TürkFransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ni ziyaret etti. Güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler bisiklet kullanarak eğlenceli vakitler geçirdi. Öğrenmenin en güzel örneklerinden olan bu etkinlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemini de kavradılar.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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