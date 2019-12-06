Büyükşehir Belediyesi 400 öğrenciyi sinemayla buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekipleri sosyal faaliyetlerine devam ediyor. ‘Çocuklar Sinema ile Buluşuyor’ adlı proje kapsamında toplam 400 öğrenciyi sinema ile buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası ekiplerince devam eden sosyal faaliyetler Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Çocuklar Sinema ile Buluşuyor’ adlı proje kapsamında Çözüm Masası Adapazarı Karaosman İlkokulu, Ahmet Akkoç Ortaokulu ve Serdivan Neyyir Hanım İlk ve Ortaokulundan toplam 400 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

Çözüm Masası’ndan yapılan açıklamada, “Çözüm Masası olarak sosyal faaliyet çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ‘Çocuklar Sinema ile buluşuyor’ adlı bir projeyi gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında Adapazarı Karaosman İlkokulu, Ahmet Akkoç Ortaokulu ve Serdivan Neyyir Hanım İlk ve Ortaokulundan toplam 400 öğrenciyi sinema ile buluşturduk. Ofis Sanat Merkezi cep salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrenciler hem sinema ile buluştular hem de birlikte sosyal faaliyet yapmanın heyecanını yaşadılar. Bu tür sosyal çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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