Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

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Sakarya’nın KarasuKocaali yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, KarasuKocaali yolu Ankara Caddesi üzeri Çağdaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette giden 06 RZZ 51 plakalı otomobil ile 54 PF 768 plakalı otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kaza sırasında 06 RZZ 51 plakalı otomobil duramayarak yol kenarında seyir halinde bulunan bisiklete çarptı. Bisiklete çarpan otomobilin şarampole düşerek durabildiği kazada 1'i bisiklet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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