Başkan Yüce: “Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanındayız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Çolak ve üyeleriyle bir araya geldi.

Maltepe Park’ta gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile şehit yakınları, gaziler katıldı. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederken Başkan Yüce, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Başkan Yüce, “Bizler vatanına bayrağına bağlı bir milletiz. Sizlerde vatanımız için savaşan ve bu uğurda gazi olan şerefli kişilersiniz. Verdiğiniz onurlu mücadele sonrasında vatanımız için gazilik gibi şerefli bir ünvana sahip oldunuz. Bu vatan için canınızı vermeye hazır olduğunuzu gazilik ünvanını alarak ispatlamış kişilersiniz. Sizlerin daima yanındayız. Memleketimiz için gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya gayret göstereceğiz. Birlik ve beraberliğimiz her daim var olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

SAKARYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:31

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