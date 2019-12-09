Cenazeye giden ailenin evini soydular

Sakarya’da cenazeye gidenlerin evlerini soyan 2’si kadın, toplam 4 kişilik hırsız çetesi jandarma ekiplerince çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, 3 Aralık günü Karasu ilçesi Denizköy Mahallesinde, K.C. isimli şahıs eşi birlikte evlerinden ayrılarak Ferizli'de teknenin alabora olması nedeniyle boğulan gençlerin cenazesine gitti. Çiftin cenazeye gitmelerini fırsat bilen 2'si kadın toplam 4 kişilik hırsızlık çetesi K.C.'nin evine girdi. Evden 2 bin 250 euro, 3 bin 150 TL, 10 Bin TL'lik altın bilezik, Cumhuriyet altınından yapılma 3 bin 800 TL değerindeki 2 adet küpe ve değeri tespit edilemeyen 1 adet altın yüzüğü çalıp kayıplara karıştı. Evlerine geldiklerinde değerli eşyalarını bulamayan çift durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kullandıkları araba takibe alındı. Arabanın Akyazı’da olduğunu tespit eden JASAT ekipleri aracı durdurmuş, araç içerisinde bulunan S.A., B.A. isimli erkek şahıs ve M.İ. ve F.K isimli kadın şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerinden sahte kimlik çıktı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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