Adapazarı Belediyesi tarafından ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacı ile Osmanbey ve Çamyolu İlkokullarında düzenlenen etkinliğe Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu da katıldı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 15 Temmuz Camili Osmanbey İlkokulu ve Çamyolu İlkokulunda ağız, diş sağlığı ve hijyenin önemini dikkat çekmek amacı ile "Karagöz Mikroplara Karşı" konulu gölge oyunu etkinliği düzenledi. Öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen Hacivat ve Karagöz adlı gölge oyununda çocuklara anlamlı mesajlar verilirken Çamyolu İlkokulu etkinliğine Başkan Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de katıldı.

Eğitim faaliyetlerine gayretle destek vermeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Öğrencilerimizin her anlamda daha güzel günler yaşamaları, Adapazarımız'a ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamak üzere elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Evlatlarımıza ne kadar çok hizmet etsek, azdır. İnşallah eğitim çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün daha da genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçkin Bayramoğlu’nun sunum ve gösterisi olan “Karagöz Mikroplara Karşı” gölge oyununda çocuklara diş fırçalama ve el yıkama alışkanlığının önemi anlatıldı. Hastalıklardan korunmak için en etkili yolun öncelikle el yıkama alışkanlığının kazandırılmasından geçtiği belirtilerek bu nedenle öncelikle el temizliğine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Oyun sonunda öğrencilere diş bakım setleri hediye edildi.

SAKARYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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