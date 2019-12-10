Felsefe ve Çeviri Söyleşisi SAÜ'de gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Felsefe Topluluğu tarafından “Felsefe ve Çeviri” adlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye sosyolog, felsefeci ve çevirmen Dr. Y. Gurur Sev konuşmacı olarak katıldı. Eski Yunancada 10 yıldır çeviri yaptığını belirten Sev, “Hedefim tüm külliyatı aynı dizi içinde bitirmek. Umarım ömrüm yeter. Her çeviri bir doktora tezidir. Benimle beraber çeviri yapan yeni bir jenerasyon var. Bu yüzden üreten herkese buradan teşekkür ederim“ dedi.

Felsefe metinleri hakkında bilgi veren Sev, “Felsefe metni, klasik felsefe çalışan büyük filozofların metinleri ve onların üzerine yazılmış ikincil kaynak olan çeviriler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların ikisine de felsefe metni diyebilir miyiz? Çeviri kaynak metinden daha açık olmak zorunda mı? Bu soruları sormak gerekir” diye konuştu.

Çeviri metinlerin çevirenin bir yorumu olduğunu söyleyen Sev, “İki dilin kozmolojisi (dünyası) farklıdır. Bir felsefe metninden akıcılık beklemek deliliktir. Bir çeviriyi eleştirmek başka, çeviri yaptığından dolayı hakaret etmek başkadır. Her çeviri bir yorumdur. Aradaki ince çizgiyi yakalamak lazım” şeklinde konuştu.

Söyleşi soru cevap bölümüyle devam etti.

SAKARYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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