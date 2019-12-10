‘Kavurga Kızılı’ okuyucularıyla buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Kavurga Kızılı’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.

Bu kapsamda 11 Aralık Çarşamba günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Büyükşehir Akademi Yazarlık Atölyesi’ne katılan ve ardından Kavurga Kızılı adlı kitabı yazan Nevzat Sazak katılımcılar ile buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Kavurga Kızılı’ kitabının söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 11 Aralık Çarşamba günü Alicanlar Konağı’nda saat 18.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Nevzat Sazak konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz programa davetlidir” denildi.

SAKARYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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