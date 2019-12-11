Başkan Babaoğlu çalışmaları yerinde inceledi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Başkan Babaoğlu ekipler tarafından Servetiye mahallesinde başlatılan yol genişletme çalışmalarını, Kazımiye Mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmalarını ve Karaman mahallesinde yapılan malzeme serimi çalışmalarını yerinde denetledi. Saha çalışmalarında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Babaoğlu burada talepleri dinledi. Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle teşekkür ederken, Başkan Babaoğlu çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Hendek’te tüm sorunlara neşter vurulduğunu ifade eden Babaoğlu, “Ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tüm mahallelerimizde sorunlara bir bir müdahale ediliyor. Alt yapıdan üst yapıya her alanda bir çalışma var. Çalışma tempomuz artarak devam edecek. Hemşerilerimizin en iyi en güzel hizmeti alması adına hep birlikte çok çalışıyoruz” dedi.

SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.