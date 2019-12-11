AKM'de ‘Bel Ağrısı’ konferansı gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜEAH iş birliği ile düzenlenen sağlık konferanslarında ‘Bel Ağrısı’ konuşulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) iş birliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Bel Ağrısı’ konulu konferans katılımcıların istifadesine sunulacak. 12 Aralık Perşembe günü, AKM’de gerçekleştirilecek programa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Uysal konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, “12 Aralık Perşembe günü saat 14.00’da AKM’de gerçekleştirilecek ‘Bel Ağrısı’ konulu konferansımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.