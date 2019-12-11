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Başkan Yüce: “Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir isimdir”

İHA

Başkan Yüce: “Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir isimdir”

TÜRKİŞ’in 23. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay’ı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. TÜRKİŞ’in 23. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay’ı tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ekrem Yüce, başarı temennisinde bulundu. TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay ise teşekkürlerini sundu. Başkan Ekrem Yüce, “Ankara temaslarımızda 23. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeniden başkanlığa seçilen, hemşehrimiz Ergün Atalay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, başarı dileklerimizi ilettik. Şehrimizin yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan, uzun yıllardır Ankara’da şehrimizi başarıyla temsil eden Ergün Atalay, Sakarya’mıza destek noktasında da özveri ve gayretle çalışmalar yürütüyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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