Gasp süsü vererek hamile kadının bebeğini düşürmek istediler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 gün önce gasba uğrayan 7 aylık hamile kadın için inceleme başlatan polis ekipleri, yapılan incelemelerde hamile kadının sevgilisi ve iş arkadaşının kurduğu planla gasp süsü vererek hamile kadının bebeğini düşürmek için yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, 14 gün önce Adapazarı ilçesinin Dr. Kamil Sokak’ta gece saat 23.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince 38 yaşındaki Ü.Ö. isimli şahsın 7 aylık hamile kadının arkasından yaklaşıp, saçından sürükleyerek tekmeleyip, darp eden ve sonrasında kolundaki çantasını aldıktan sonra olay yerinden kaçan şahısla alakalı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çanta, içerisindeki paralar alındıktan sonra olayın yaşandığı yakın bir yerde boş şekilde bulunmuştu.

Yaşanan olay anını güvenlik kamera kayıtlarından izleyen polis ekipleri, şiddetin boyutu ve işleniş şeklinin çantayı almak niyetinden fazla olduğu kanaatine vardı. Polis ekipleri sokak ortasında gasp süsü verilerek darp edilen hamile kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Daha sonrasında mağdur kadının erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu iddia edilen 34 yaşındaki T.O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların bağlantılarını araştırmaya başladı. Olayı gerçekleştiren Ü.Ö. ile T.O.K.’nin aynı yerde çalıştığını tespit eden ekipler şahısları gözaltına aldı.

Şahıslardan Ü.Ö. sorgusunda, mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesinden dolayı çocuğu düşürmesi için 35 bin TL karşılığında kadını dövdürmek üzere birilerinin arandığını ve olayı kabul eden iş arkadaşı T.O.K. ile planlayarak konuyu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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