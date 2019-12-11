Sıfır Atık Projesinde Yenikent Bölgesi’nde başladı

Adapazarı Belediyesi’nin “İsraf Etme! Gelecek Senin Ev’inde” sloganı ile Yenikent Bölgesi’nde başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında bin 400 adet plastik ve geri dönüşüm konteyneri 6 Aralık Cuma günü belirlenen noktalara konuldu.

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını içeren ve kapsamlı bir atık önleme yaklaşımı hedeflenerek oluşturulan Sıfır Atık Projesi’nin ilk etabı Yenikent Bölgesi’nde başladı. Projenin sloganı da “İsraf Etme! Gelecek Senin Ev’inde” olarak belirlendi.

Yenikent Bölgesi’nde çalışmaları yapılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 5 Aralık Perşembe gününü 6 Aralık Cuma gününe bağlayan gecede, 450 noktada iki farklı renkte, 200 noktada ise üç farklı renkte toplam bin 400 noktada geri dönüşüm ve plastik konteynerler yerleştirildi. Poşet sistemi tümüyle kaldırılırken, geri kazanılabilir atıklar için üçlü toplama sistemi (evselkâğıt plastik vb.cam vb.) kapsamında atıklar toplanmaya başlandı.

Yenikent Bölgesi’ndeki 15 Temmuz Camili, Karaman ve Korucuk’taki çalışmaları yerinde inceleyen, muhtar ve mahalle sakinlerinden geri dönüşleri alan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızın her noktasında bir çalışmayı hayata geçirmeden önce mutlaka istişare ediyor ve çalışma planımızı o şekilde güncelliyoruz. Sıfır Atık projemizle birlikte birçok aşamada önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk. Böylelikle bize ulaştırılan temel sorunları minimize etmeyi hedefliyoruz. Yenikent’imize hayırlı olsun. Etap etap projemiz üzerinde çalışacak ve daha iyiye ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenikent Bölgesi Muhtarları Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve Korucuk Mahallesi Muhtarı Cevdet Koçak, Sıfır Atık uygulamasından bölge sakinlerinin çok mutlu olduğunu dile getirerek Başkan Işıksu’ya teşekkür etti.

SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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