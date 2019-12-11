TÜBİTAK Daire Başkanı Çengelci'den SUBÜ'ye ziyaret

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, SUBU’yü ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu tarafından organize edilen “Gelecek İçin Bilim ve Toplum” Konferansı Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci’nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Naci Çağlar ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans kapsamında sunum yapan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli teknolojiye sahip olabilmemiz için yerli ArGe çalışmalarına ihtiyacımız var. Bu araştırma geliştirme çalışmaları da elbette ki nitelikle insanlarla gerçekleştirilebilir. Bu nitelikli insan döngüsünü sürdürülebilir kılmak, bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmak, toplumun her seviyesinde çok kıymetli ve değerli. Yani biz bir anlamda yerli milli ve teknolojiyi oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak istiyorsak bunun temeli bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmaktan geçiyor. Eğer biz toplumda bilim ve teknoloji kültürünü oluşturur, seviyesini yukarıya taşırsak, yani bilim okuryazarlığı artarsa, bilim ve teknoloji kültürü köyde kentte, ilkokul mezununda, üniversite mezununda, akademide, sanayide, ailenin içerisinde artarsa bilim ve teknolojiye yönelen nitelikli insanların çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Biz bu misyon çerçevesinde bilim ve toplum faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu anlamda ‘bilim her yerde ve herkes için bilim’ diyoruz. Çünkü hepimiz inanıyoruz ki ülkemiz geleceğe daha güvenle bakacaksa bu bilim ve teknoloji yolundan geçiyor” dedi.



Yarışmalara 35 bin TL destek

Kurum faaliyetlerinden de bahseden Çengelci, 1 yılda yaklaşık 15 milyon insana temas ettiklerini belirterek, Aralık ayı sonunda 81 ilde 957 adet bilim söyleyişisine ulaşacaklarını ifade etti. Üniversite öğrencileri için elektrikli araç yarışları düzenlediklerini de aktaran Çengelci, yarışlar kapsamında ekiplere 10 bin ila 35 bin TL destek verdiklerini söyledi. Bilim kitap ve dergileri çıkardıklarını da dile getiren Çengelci, toplumu bilim ve teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konferans Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar’ın Bekir Çengelci’ye plaket takdimi ile son buldu.

SAKARYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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