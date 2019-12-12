Tinerle temizlik yapmaya kalkan işçi canından oluyordu Facianın eşiğinden dönülen olay kameraya yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın yanıcı maddelerle dolu deposunun zeminini tiner döküp temizlemeye çalışan işçi, az kalsın hem canından oluyor hem de fabrikayı küle çeviriyordu. Facianın eşiğinden dönülen olay kameralara yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan ve ismi açıklanmayan bir işçi, yanıcı maddelerle dolu deponun zemin temizliği için temizlik malzemesi yerine tiner kullandı. İşçi tineri önce yanıcı kimyasalların yer aldığı rafların önündeki beton zemine döktü. Ardından makine ile tiner dökülen zemini temizlemeye başladı. Kısa bir süre sonra makine birden alev aldı. Yanıcı madde dolu deponun zemini alev topuna döndü.

Alevler arasında kalan işçi panikle kaçarak canını zor kurtarırken, yangına ise fabrikanın itfaiyesi müdahale etti. Zamanında yapılan müdahaleyle alevler raflardaki yanıcı kimyasallara ulaşmadan söndürüldü. Öte yandan, yaşananlar fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bu kadar da olmaz dedirten görüntülerde, işçinin zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlediği esnada maddenin bir anda alev alması ve işçinin araçtan inerek kaçması görülüyor.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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