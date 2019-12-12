İyi bir projenin hazırlanma yolları SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından “İyi Bir Projeyi Nasıl Hazırlarsınız?” konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ali Osman Kurt, konferansta proje hazırlamak ve fikirlerini hayata geçirmek isteyen öğrencilere yönelik bilgiler verdi. İyi bir projenin ne demek olduğu, iyi bir proje fikrine nasıl sahip olunması gerektiği ve iyi bir proje önerisinin nasıl hazırlanacağı konularına değinen Kurt, projelerin ihtiyaç ve problemlerden ortaya çıktığını belirtti. Kurt, “Proje hazırlamak için iyi bir fikriniz ve daha önce yapılmamış bir proje olmalı. Danışmanınız olmalı. Mali destek bulmalı, bütçe planlaması yapmalı ve proje akış diyagramı hazırlamalısınız” dedi.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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