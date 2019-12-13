Sakarya’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Serdivan’da bir adrese yaptıkları baskında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ile yer temin ettiği öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari ve fiziki çalışmalar neticesinde Serdivan ilçesinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evi fuhuş yapmak amacıyla kullanan Özbekistan uyruklu 32 yaşındaki N.R. isimli kadın gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde fuhşa aracılık edip yer temini yaptığı öğrenilen K.Ş. (22) ve M.G. (25) isimli 2 erkek şahıs da gözaltına alındı. 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken fuhuş yaptığı tespit edilen N.R.’nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı belirtildi.

SAKARYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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