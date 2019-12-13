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Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi Hastane personelinin engellediği şahıs polis ...

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi. Hastane personeli tarafından engellenen şahıs polis merkezine götürüldü.

Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi Hastane personelinin engellediği şahıs polis merkezine götürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi. Hastane personeli tarafından engellenen şahıs polis merkezine götürüldü.
Olay, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi. Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., iddiaya göre sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darp etmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:04
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