‘Kavurga Kızılı’ Tarihi Konak’ta konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Kavurga Kızılı’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Akademi Yazarlık Atölyesi’ne katılan ve ardından Kavurga Kızılı adlı kitabı yazan Nevzat Sazak kitapseverler ile buluştu. Çok sayıda kitapseverin takip ettiği programda Sazak, hikaye yazmaya nasıl başladığını paylaşırken; Büyükşehir Akademi derslerinin büyük yardımcısı olduğunu söyledi.

Yazar Nevzat Sazak, “Bazen bir kelimeden birçok hikaye çıkarılıyor. İş yazmaya kaldığında herkesin kendi metotları vardır. Diğer yazarlar nasıl yapıyor bilmiyorum ama ben yazarken not almıyorum. Bir konu kafama yerleştiğinde o kaba haliyle sonuca ulaşıyorum. Daha sonra detaylandırıyorum. Parça parça yazma gibi bir huyum yok. Hikaye yazdığımda aileme okuyorum. Eşim bazen fikir bile veriyor. Bu tür konularda dışarıdan bir gözün bakış açısı, sizin ufkunuzu açmaya yardımcı olabilir. Bunu katıldığım yazarlık atölyesinde öğrendim. Ben ortamını çok güzel bulduğum yazarlık atölyesi gibi kurslara devam edeceğim. Bu tür kursların bize birçok farklı insanla etkileşime geçerek, yeni insanları tanıyarak ufkumuzu açtırabileceğine inanıyorum ve tavsiye ediyorum” dedi.

SAKARYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

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