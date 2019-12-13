Büyükşehir’den dolandırıcılık açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumun bürokratlarının adını kullanarak talepte bulunan kişiler için yazılı açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesinde çalışan bürokratlarının adını kullanarak talepte bulunan kişililer için Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın adı kullanılarak firmalardan yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.