Başkan Babaoğlu, akademisyenler ve personelle bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, akademisyenler ve teknik personellerle bir araya geldi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ‘Akıllı şehir Hendek’ hedefiyle başlatılan plan kapsamında akademisyenler ve teknik personellerle bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, Bilgi İşlem Müdürü Mehmet Temizce, Plan Proje Müdürü Tunahan Kuru, İmar ve Şehircilik Müdürü Ezgi Uçarer, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fatih Döker, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Dr. Cem Kırlangıçoğlu ve Hendek Belediyesinin teknik personelleri katıldı. Hendek Belediyesi Teknik Hizmetler Binasında düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği Projeleri, Kentsel Dönüşüm, AltÜst yapı yatırımları, AKOS Yeni Nesil, Akıllı Ulaşım ve Güvenlik, Akıllı Su ve Enerji, Akıllı Atık ve Çevre çözümleri ele alınırken, değişik projeleriyle Hendek’in akıllı şehirler arasında yer alması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda söz alan akademisyenler yaptığı sunumda, Akıllı Şehirler projelerinden örnekler vererek Babaoğlu ve katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.



Yaşam kalitesi

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Babaoğlu, yeni nesil belediyecilik ve akıllı şehirciliğin önemine değindi. Hendek’i geleceğe taşıyacak projelerin ve yatırımların artarak devam edeceğini anlatan Başkan Babaoğlu, şehir imajı ve itibarını sürekli iyileştirmek, yaşana bilirlik düzeyini en üste taşımak amacında olduklarını söyledi. Konut, güvenli şehir, ulaşım, çevre, alt yapı, kültür, teknoloji ve enerji alanında tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Babaoğlu, “Hendek akıllı şehir uygulamaları ve teknolojik yatırımlarıyla şehir yaşamını kolaylaştıran çalışmaların öncüsü olacak. Şehir yaşamında verim ve kalitenin artarak, dijital dokunuşlarla yaşanabilir bir Hendek’i inşa edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla tek masa etrafında gelen her fikri ciddiyetle dikkate alıp, değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi



Güneş enerji sistemi

Babaoğlu sözlerinin devamında, “Akıllı kentler yarışında öncü olması planlanan Hendek’te teknolojiyle birlikte elde edilen veriler sayesinde zamandan, atıklardan, enerji ve sudan tasarruf edip sürdürebilir yaşam sağlanabilir. Geleceğimiz adına hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunularak kentle bütünleşmiş, entegre bir sistemin varlığı ciddi bir yatırım olacaktır” diye konuştu.

Yapılan toplantıda yenilebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, akıllı durak uygulamaları, ilçenin trafik sorunu ele alınırken, Hendek’in fikir ve projeleriyle Türkiye ile yarışan şehirlerarasında yer alması hedef olarak belirlendi. Ayrıca Hendek Belediyesinin toplu konut projesinde güneş enerji sistemlerinin kullanılması gündeme geldi. Başkan Babaoğlu toplantıya katılan akademisyenlere teşekkür ederek, ARGE ve bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini duyurdu.

SAKARYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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