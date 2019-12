SAÜ’de AFAD tarafından engellilere yönelik afer bilinci anlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi tarafından “Afet Engel Dinlemez, Engellilere Yönelik Afet Bilinci” konulu etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, afet eğitmenleri Samet Çağlayan ve Mahmut Kılıç katıldı.

AFAD İl Müdürü Kaşkaş, afet bilinci konusunda bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktararak, “Sakarya olarak en tehlikeli fay hattının üzerinde bulunuyoruz. İlimiz için deprem, sel ve su baskınları, heyelan, yer yer kaya düşmesi ve yangınlar yaygın görülen olaylardır. Afetler cana ve mala dokunuyor. Şu an bir deprem olacakmış gibi hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Peki, biz buna hazır mıyız? Hayatımızın dışındaki her şeye hazırlık yapıyoruz ama bir şeyi unutmuşuz, canımızı unutmuşuz. Afetin üç tane aşaması var; öncesi, sırası ve sonrasıdır. Afet sırasında bizim yapacaklarımız, hızlı ve etkili bir müdahaledir” dedi.

Afet öncesi hazırlık konusunda bilgiler veren Kaşkaş, evlerde yangın tüpünün ve her odada afet çantasının bulundurulması gerektiğini söyledi. Afet çantasının içeriği hakkında bilgi veren Kaşkaş, “Afet çantasının afet olduğunda ilk 72 saatteki önemi büyük. Afet çatasının içinde olması gerekenler; battaniye, su ve bazı yiyeceklerdir. Fakat bu yiyecekler 6 ayda bir değiştirilmelidir. Düdük, temizlik malzemeleri, pilli bir ışıldak, bir kutu ağrı kesici, düzenli kullanılan ilaçlar, ilk yardım çantası, bir miktar para, önemli evrakların fotokopisi, yakınlarımızın cep telefonunun bulunduğu bir not defteri olması lazım. Bu çanta, yaşanılan her odada olmalıdır. Mahallemizdeki toplanma yerlerini bilmemiz gereklidir” diye konuştu.



Bilmiyorsanız dokunmayın

AFAD’da yapılan eğitimleri anlatan afet eğitmeni Samet Çağlayan, ilk yardım ve yangın eğitimi hakkında teorik bilgiler verdi. Çağlayan, “Yaralıya en iyi müdahale, bilmiyorsan dokunmamaktır. İlk yardımcı olmanın şartı ilkokul mezunu olmaktır. Bunun dışında herkes ilk yardımcı olabilir. Nefes vermeye suni solunum, kalbine bastırmaya kalp masajı, bu iki işi beraber yapmaya temel yaşam desteği diyoruz. İlk yardımda ya da herhangi bir olayda ilk yapmamız gereken şey, yerini güvenliğe almak ve sonrasında kendimizi tanıtmaktır” diye konuştu.



Afet herkese geliyor

Afet eğitmeni Mahmut Kılıç, “Afet Engel Dinlenmez” adlı projelerinin bulunduğunu, amaçlarının Sakarya il genelinde tüm bireylere ulaşıp afet bilinci eğitimleri vermek olduğunu dile getirdi. Kılıç, “Sakarya ilinde afet olma olasılığı yüksektir. Afet geldiği zaman engelli, engelsiz, kadın, çocuk, herkese geliyor. O yüzden afetle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Etkinliğin devamında afetlere ilişkin videolar izletildi ve işitme engellilere işaret diliyle anlatım yapıldı. Etkinlik, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.

