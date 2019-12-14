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SAÜ’de ‘3. Hemşirelikte İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi’ düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “3. Hemşirelikte İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi” düzenlendi. Gelenekselleşen “3.İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Işık Atasoy’un koordinatörlüğünde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sergiye Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Mahmut Atum ile SAÜ’lü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Serginin tanıtımında Öğretim Görevlisi Işık Atasoy danışmanlığında öğrencilerin de katıldığı TÜBİTAK, GFast, Teknofast proje yarışmalarında elde edilen başarı öyküleri paylaşıldı.

SAKARYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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