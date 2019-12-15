Dağlım isimli söyleşi OSM’de gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dağlım’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar İbrahim Çolak katıldı.

Yazar İbrahim Çolak, “İyi bir insan olabilmek için ayetleri, hadisleri iyice öğrenmemiz, bunlara göre davranmamız gerekir. Hepimiz birer insanız, herkesin küçük hataları olabilir. Kendimizde eksik gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi ahireti unutmamamız gerektiğidir. Bu dünyada bizler birer misafiriz. Bu yüzden bizler her zaman iyilik ile yaşamalıyız. Bizler bu hayatta kavak ağacı mı olmak istiyoruz yoksa ulu bir çınar ağacı mı? Her zaman çınar ağacı olmak için çabalamalıyız. Günümüz kültüründe herkes kavak ağacı olmayı hedefliyor ama bilinmeyen şey kavak ağacını 10 yıl sonra kestikleridir. Ama çınar ağacı 50 yıl 100 yıl çok rahat yaşayabilir. Ama hepimiz kendimizi daha iyi olmak, dışarıya daha pozitif olmak için değiştirebiliriz” sözlerine yer verdi.

SAKARYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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