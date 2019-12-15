Serdivan’da okul kantinlerine denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde satışı yapılan ürünleri uygunluk, hijyen ve fiyat olarak kontrol ederken aynı zamanda işletmelerin yetki belgelerini de denetliyor.

Zabıta ekipleri Serdivan genelindeki okulları tek tek gezerek cips, kızartma türü yiyecekler ve gazlı içecek satışlarının yapılıp yapılmadığını kontrol ederken, aynı zamanda satış yapılan alanın yanı sıra çalışanlar tarafından genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, işletme ruhsatı ve açıkta ürün satılmaması noktasında da denetleme yaptı. İşletme sahiplerini ve çalışan personeli de bilgilendiren ekipler, satışı yapılan tüm ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin mutlak surette bulunması, kesinlikle açıkta ürün satılmaması, bakanlığın izin verdiği ürünler haricinde herhangi bir ürünün satışının yapılmaması noktasında uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; denetim yapılan kantinlerde kurallara riayet edildiği ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ifade edildi. Günün büyük kısmını okullarında geçiren çocukların beslenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda karşılayabilmelerinin yanı sıra son günlerde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan ve milletimizi derinden üzen vahim olayların oluşmadan önüne geçilebilmesi adına rutin denetimlere devam edileceği belirtildi. Okul kantinlerini denetleyen zabıta memurlarını karşılarında gören çocuklar hem onlarla sohbet etti hem de fahri zabıta olarak birlikte kantinleri denetledi.

SAKARYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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