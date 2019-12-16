Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi: 2 yaralı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay M. (38) idaresindeki 06 BP 1348 otomobil, Uzunkum Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.

Kazada sürücü Sevilay M. ve araçta bulunan N.M. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin müdahaleleri ile otomobilden çıkartılarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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