Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

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SAKARYA´nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu´nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor.



SAKARYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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