Okul çatısı alev alev yandı öğrenciler panik yaşadı Çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti Erenler Kaymakamı Karabulut: “Çok şükür yaralanan ve dumandan etkilenen yok”

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir okulun çatısı yandı. Yangın sonrası öğrenciler panik yaşarken, okul çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Erenler ilçesi Küçükesenceye bağlı Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde okulun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Kısa sürede tüm çatı alevler içinde kalırken bu sırada okulda olan öğrenciler büyük korku yaşadı. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin alev almasıyla başladığı öğrenilirken, çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. Yangın sonrası okul tamamen boşaltılırken, öğrenci velileri panikle çocuklarının yanına geldi. Öte yandan Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ta bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Dumandan etkilenen yok

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın içerisinde eğitim ve öğretim yaptığı güzel bir okulumuzdu ama maalesef henüz nedeni belli olmamakla beraber kalorifer dairesinde çıkmış olma ihtimali olduğu itfaiyeci arkadaşlarımız tarafından ifade edilmekte. Tabi itfaiye raporu sonuçlarına göre, yangının esas sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak. Ama Allah’a hamd olsun hiçbir zayiat yok, çocuklarımız anında dışarıya çıkarılmışlardır. Dumandan etkilenmiş, hastaneye kaldırılmış ne bir çocuk, ne bir öğretmen ne de bir görevlimiz var. Sonuç bu anlamda sevindirici, bu tür kazaların hiç olmaması temennimiz ama zaman zaman bu tür olaylar maalesef yaşanmakta. En kısa zamanda okulumuzun yine onarılacağını, eğitim ve öğretime devam edeceğini söylemek istiyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Çok şükür öğrencilerimiz ile alakalı herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, çatı ile alakalı bir yangın var. Kaymakamımızın dediği gibi bu durumu en kısa zamanda hem kaymakamlığımız, belediyemiz ve milli eğitimimiz ile birlikte bunu telafi ederiz. Eğitim öğretime de başlarız çok şükür. Çok şükür hastaneye kaldırılanımız yok. İtfaiyemize de teşekkür ediyoruz zamanında hızlı şekilde gelerek müdahale ettiler. Geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

SAKARYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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